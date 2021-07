Sommaruga in Westafrika: Stärkere Partnerschaft im Umweltschutz

Aussenpolitik Bundesrätin Sommaruga verstärkt auf Westafrikareise die Partnerschaft im Umweltschutz Auf ihrer Westafrikareise hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit Senegal ein Klimaabkommen unterzeichnet. Bei ihrem Besuch in Ghana standen die Gefahren rund um Elektroschrott im Zentrum. 09.07.2021, 12.55 Uhr

Umweltministerin Simonetta Sommaruga und ihr ghanaischer Amtskollege Kwaku Afriyie wollen den Export von Elektroschrott strenger regeln. Uvek/Twitter

Umweltministerin Simonetta Sommaruga hat vom 5. bis 9. Juli die westafrikanischen Länder Senegal und Ghana bereist. Bei ihrem Besuch in Ghana stand insbesondere das Thema Elektroschrott im Zentrum, wie das Umweltdepartement Uvek am Freitag mitteilt. Jährlich fallen weltweit rund 50 Millionen Tonnen Elektroabfall an, ein Teil davon landet in Entwicklungsländern wie Ghana.