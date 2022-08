Alt Bundesrat Couchepin über die Neutralität in Kriegszeiten

Aussenpolitik Alt Bundesrat Couchepin über die Schweiz in Kriegszeiten: «Neutralität kann nicht gleich sein wie 1815» Kriege seien ideologischer geworden, sagt alt Bundesrat Pascal Couchepin in einem Interview mit Le Matin Dimanche. Die Schweiz habe keine andere Wahl gehabt, als sich den Sanktionen gegen Russland anzuschliessen. 21.08.2022, 12.21 Uhr

Pascal Couchepin ist 80 Jahre alt. Von 1998 bis 2002 war er Wirtschaftsminister und von 2003 bis 2009 Innenminister. Keystone

Seit Beginn des Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt die Definition der Neutralität für viel Debatte. So hat Aussenminister Ignazio Cassis den Begriff der «kooperativen Neutralität» ins Spiel gebracht, während Christoph Blocher mittels Volksinitiative eine «integrale Neutralität» in die Verfassung schreiben will. Mit alldem kann alt Bundesrat Pascal Couchepin nicht viel anfangen. Für ihn gebe es schlicht die Schweizer Neutralität, sagte er in einem Interview mit «Le Matin Dimanche».