Gegen Zertifikatspflicht: Polizei löst Demo in Bern gewaltsam auf

Ausschreitungen Protest gegen Zertifikat: Berner Polizei geht gewaltsam gegen Demo vor Am Donnerstagabend löste die Berner Kantonspolizei eine unbewilligte Kundgebung von Massnahmenkritikern auf. Dabei wurde auch Gewalt angewendet. Peter Walthard Aktualisiert 08.10.2021, 06.57 Uhr

Das Bundeshaus wird vor den Donnerstagsdemos jeweils mit Metallgittern abgeriegelt. (Archivbild) Othmar von Matt

Eine unbewilligte Demonstration gegen die Zertifikatspflicht wurde am Donnerstagabend in Bern von der Polizei aufgelöst. Bilder von einer Festnahme am Rande der Kundgebung zeigen, wie Polizeikräfte auf einen am Boden liegenden Mann einschlagen und auf seinen Hals knien. In den sozialen Medien provoziert dies Kritik auch von Gegnern der Massnahmenkritiker.