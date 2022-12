Ausschaffung Bund will keine elektronische Fussfesseln, dafür Anwesenheitspflicht Der Bundesrat hat verschiedene Alternativen zur Ausschaffungshaft geprüft. Keine Option sind elektronische Fussfesseln. Vielmehr will er auf eine Anwesenheitspflicht setzen. 16.12.2022, 13.13 Uhr

Ein Blick ins Flughafengefängnis in Zürich. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat will bei der Ausschaffung Hafttage und damit Kosten sparen. Er hat daher verschiedene Optionen angeschaut und dabei auch den Einsatz von elektronischen Fussfesseln geprüft. Doch nun hat er an seiner Sitzung vom Freitag entschieden, dass er keine gesetzlichen Grundlagen schaffen will, um die elektronische Überwachung (Electronic Monitoring) im Ausländerrecht als Alternative zur sogenannten Administrativhaft einzuführen. Das teilte das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit.