Ausländerstatistik Migration: Pandemie wirkt sich auf die Zu- und Auswanderung aus Sowohl die Zu- als auch Auswanderungen gingen in der Schweiz im Jahr 2020 zurück – auch wegen der Coronapandemie. Insgesamt lebten Ende Jahr 2,2 Millionen Ausländer in der Schweiz. 04.02.2021, 13.18 Uhr

Die Coronapandemie wirkte sich auf die Migration in der Schweiz aus. Keystone

(abi) Die Coronapandemie hat Einfluss auf die Migration in der Schweiz. Die Zuwanderung in die ständige ausländische Wohnbevölkerung nahm im vergangenen Jahr gegenüber 2019 um 2,6 Prozent auf knapp 137'000 Personen ab. Während mehr Personen aus der EU, der EFTA und dem Vereinigten Königreich einwanderten, sank die Zahl bei den Drittstaatsangehörigen. Dies teilte das Staatssekretariat für Migration SEM am Donnerstag mit.