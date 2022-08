Ausländerstatistik Menschen wandern wieder vermehrt zum Arbeiten in die Schweiz Die Schweizer Wirtschaft hat sich von der Coronapandemie erholt. Das zeigt sich auch in der halbjährlichen Ausländerstatistik: Es sind deutlich mehr Erwerbstätige eingewandert als im Vorjahr. 18.08.2022, 11.02 Uhr

Die Zuwanderung in die Schweiz zieht wieder an. (Symbolbild) Keystone

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sind 75'098 Personen in die Schweiz eingewandert. Das sind 21 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021. Gleichzeitig haben 33'801 Ausländerinnen und Ausländer die Schweiz verlassen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilte. Der Wanderungssaldo der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung lag damit mit 37'816 um 11'808 Personen höher als vor einem Jahr.

Dabei zeigt sich: Die Entwicklung widerspiegelt laut SEM die «ausgeprägt arbeitsmarktorientierte Zuwanderung». Die Behörde erklärt sich dies mit der Aufhebung der Coronamassnahmen und der damit verbundenen gestiegenen Nachfrage nach Arbeitskräften.

Viele neue Grenzgänger und Kurzaufenthalter

So wanderten aus den EU/EFTA-Staaten 11'526 Personen mehr in die Schweiz ein als in der Vorjahresperiode. 1600 EU-/EFTA-Staatsangehörige verliessen derweil das Land – eine Zunahme von 6,6 Prozent. Damit nahm ihr Wanderungssaldo um 9234 Personen zu, wie es weiter heisst. Derjenige der Drittstaatenangehörigen stieg wiederum um 2574 Personen.

Ausserdem wurden zwischen Januar und Juni 38'457 neue Grenzgängerbewilligungen erteilt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 29'279 Bewilligungen. Die Zahl der meldepflichtigen Kurzaufenthalter stieg derweil von 116'924 auf 155'329 Personen. Dazu gehören Personen, die kurzfristig eine Stelle bei Schweizer Arbeitgebern antreten, entsandte Arbeitnehmende und selbstständige Dienstleistungserbringende, die sich maximal drei Monate oder 90 Arbeitstage pro Jahr in der Schweiz aufhalten. (abi)