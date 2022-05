Corona-Erwerbsersatz: Bundesrat will keine Konsequenzen

Ausgleichskassen Mängel beim Corona-Erwerbsersatz: Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf Der Bund müsse beim Erwerbsersatz künftig besser auf Notlagen vorbereitet sein, forderte die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates. Dieser sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. 30.05.2022, 10.21 Uhr

Krise ist Krise: Erkenntnisse aus der Coronapandemie haben nach Ansicht des Bundesrats mit dem Normalbetrieb nichts zu tun. (Archivbild) Keystone

Es gebe keinen Anlass, ausgehend von Feststellungen für die Krisenzeit das Funktionieren des AHV/IV/EO-Systems im Normalbetrieb in Frage zu stellen. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu den Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates, wie er am Montag mitteilte.

Die GPK hatte in ihrem Bericht zur Umsetzung des Corona-Erwerbsersatzes Nachbesserungen angeregt. So hatte sie eine Überprüfung der Organisationsstruktur des AHV/IV/EO-Systems gefordert. Bedarf dafür sieht sie bei der Aufsicht über die Ausgleichskassen, der Harmonisierung der Datensysteme und der Digitalisierung. Weiter wollte die GPK, dass der Bundesrat eine Bilanz zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch zwischen den beteiligten Bundesämtern zieht. In beiden Fällen sieht der Bundesrat jedoch keinen Handlungsbedarf.

Auch eine von der GPK geforderte Abklärung, ob die soziale Absicherung von Selbstständigerwerbenden verstärkt werden sollte, will die Regierung nicht. Er habe sich in den letzten Jahren anhand von parlamentarischen Vorstössen bereits ausführlich mit dieser Frage befasst, so die Begründung des Bundesrates. (wap)