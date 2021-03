Ausbildung Wegen Corona: Studierende fordern einen nationalen Nothilfefonds Die Studierenden leiden finanziell unter der Corona-Krise. Studentenverbände und weitere Organisationen fordern daher einen schweizweiten Nothilfefonds. 11.03.2021, 15.19 Uhr

Die Studentinnen und Studenten spüren die Corona-Krise auch finanziell. Ein Nothilfefonds soll Abhilfe schaffen. Keystone

(abi) Die Coronapandemie trifft die Studierenden auch finanziell. Viele hätten beispielsweise ihr dringend benötigtes Einkommen aufgrund der Corona-Krise verloren. Das schreiben die nationalen Dachverbände der Studierenden (VSS) und von Absolventen von Fachhochschulen (FH Schweiz) sowie die Stiftung Educa Swiss in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief an den Bundesrat.