Nationalstrassen und Bahnstrecken sollen mehr Solarstrom liefern

Erneuerbare Energie Photovoltaik: Lärmschutzwände könnten pro Jahr 22'000 Haushalte versorgen Entlang von Autobahnen und Bahnstrecken könnten mit Photovoltaikanlagen an Lärmschutzwänden jährlich 101 Gigawattstunden Strom produziert werden. 27.10.2021, 10.49 Uhr

Lärmschutzwände an Autobahnen könnten Tausende von Haushalten mit Strom versorgen. Keystone

Das nutzbare Potenzial für Photovoltaik beträgt entlang der Nationalstrassen 55 und entlang der Eisenbahnlinien 46 Gigawattstunden. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, den der Bundesrat am Mittwoch verabschiedet hat. Dieser so gewonnene Solarstrom könnte damit jährlich 22'000 Haushalte versorgen, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen (Astra). Der Bundesrat wolle dafür sorgen, dass das Potenzial entlang der Lärmschutzwände künftig besser ausgeschöpft werden könne.