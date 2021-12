Aufsichtsrat SRG-Präsident Jean-Michel Cina wird oberster Geldspielaufseher Die Führung der interkantonalen Geldspielspielaufsicht wird neu besetzt. Nachfolger von Präsident Jean-François Roth wird Jean-Michel Cina, derzeit Verwaltungsratspräsident der SRG. 06.12.2021, 11.53 Uhr

Jean-Michel Cina wird ab Januar über Geldspiele in der Schweiz wachen. (Archivbild) Keystone

Jean-Michel Cina wird das Präsidium der Geldspielaufsicht per Januar 2022 übernehmen, wie die interkantonale Geldspielaufsicht am Montag mitteilte. Er tritt damit die Nachfolge von Jean-François Roth an, der das Amt seit 2006 innehatte. Cina war von 2005 bis 2017 Staatsrat der CVP im Kanton Wallis und ist aktuell Verwaltungsratspräsident der SRG.

Neben Cina wurden die Suchtpräventionsexpertin Mirjam Weber und Professor Pascal Mahon in den Aufsichtsrat gewählt, wie es in der Mitteilung heisst. Die interkantonale Geldspielaufsicht gibt es in ihrer heutigen Form seit 2006 und ist dafür zuständig, die Sicherheit in Geldspielen wie Lotterien oder Wetten zu gewährleisten. (gb)