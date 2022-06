Aufschlag fürs Klima Grosser Support für die Flugticketabgabe und neuer Anlauf im Parlament Rasch nach Berlin oder Barcelona jetten soll doch noch teurer werden. Franziska Ryser reicht eine neue Motion für eine Flugticketabgabe ein. Rückendeckung erhofft sie sich von einer Umfrage. Michael Graber 12.06.2022, 10.48 Uhr

Sollen auf Flugtickets eine Abgabe fürs Klima erhoben werden? Dieser Vorschlag kommt erneut aufs politische Tapet. Keystone

Schweizerinnen und Schweizer würden mehr für ihr Flugticket bezahlen. Wie eine Umfrage von GFS Zürich im Auftrag der Umweltorganisation Umverkehr zeigt, würden 72 Prozent der Befragten eine Flugticketabgabe unterstützen. Darüber hat die «NZZ am Sonntag» zuerst berichtet. Diese Idee war Teil des 2021 knapp am Volksmehr gescheiterten CO 2 -Gesetzes. Auch die damals angedachten Tarife finden Unterstützung: Pro Kurzstreckenflug zusätzlich 30 Franken Abgabe und bei einem Langstreckenflug 120 Franken. Das befürworten 42 Prozent der Befragten. 50 Prozent könnten sich sogar noch eine höhere Abgabe vorstellen.

Auffällig ist, dass sich die Jüngeren leicht skeptischer gegenüber einer solchen Abgabe zeigen. Bei den unter 40-Jährigen sprechen sich 63 Prozent eher oder klar für eine solche fixe Flugticketabgabe aus. Bei den über 65-Jährigen sind es dagegen satte 81 Prozent. Gleichzeitig steigt mit steigendem Alter auch die Bereitschaft zu höheren Abgaben. So sprechen sich 41 Prozent der Befragten im Pensionsalter für Abgaben in der Höhe von 50 Franken für Kurzstreckenflüge und 200 Franken für Langstreckenflüge aus. Und 17 Prozent in der gleichen Altersgruppe könnten sich auch eine Flugticketabgabe von 150 Franken (Kurzstrecke), beziehungsweise 600 Franken für die Langstrecke vorstellen.

Nationalrat sagte kürzlich Nein

Nationalrätin Franziska Ryser reicht einen neuen Vorstoss ein. Keystone

«Es wird wieder geflogen wie vor der Pandemie. Das ist angesichts des Klimawandels ein grosses Problem», lässt sich Franziska Ryser, Co-Präsidentin Umverkehr und Nationalrätin (Grüne/SG) in einer Mitteilung vom Sonntag zitieren. Mit der Umfrage im Rücken nimmt sie einen neuen parlamentarischen Anlauf und reicht eine entsprechende Motion ein. Im vergangenen Herbst hatte der Nationalrat mehrere Standesinitiativen abgeschmettert, die eine solche Abgabe forderten. Bei der Beratung führten die Bürgerlichen an, dass es so nahe an einer gescheiterten Abstimmung nicht schicklich sei, einen entsprechenden Passus doch noch einzuführen.

Neben der generellen Zustimmung oder Ablehnung wurde in der Umfrage auch die mögliche Verwendung der Gelder abgefragt. Deutlich am meisten Sukkurs (75 Prozent) erhielt dabei die Unterstützung von Klimaschutzprojekten in der Schweiz. 55 Prozent könnten sich vorstellen, dass mit dem erwirtschafteten Geld in den Ausbau des internationalen Schienenverkehrs investiert werden soll. «Mit den Einnahmen der Flugticketabgabe können Alternativen zum klimaschädlichen Flugverkehr gefördert werden, wie beispielsweise der Ausbau von Nachtzügen nach Rom und Barcelona», sagt Franziska Ryser.

Der Flugverkehr habe einen grossen Einfluss auf den Klimawandel, daher brauche es auch in der Schweiz «wirkungsvolle Zwischenziele und Massnahmen in diesem Sektor», so Ryser. Weder im ­indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative noch im neuen CO 2 -Gesetz sei eine Flugticketabgabe derzeit aber vorgesehen.