Attentat in Morges: Wieso war der Täter auf freiem Fuss?

Auflagen missachtet Dokumente zeigen: Hätte das Attentat von Morges verhindert werden können? Vor seinem Mord in Morges verstiess der dschihadistisch motivierte Täter gegen verschiedene vom Gericht verhängte Auflagen. Trotzdem musste er nicht zurück ins Gefängnis. Doch wieso? André Bissegger

Der islamistische Anschlag geschah im September 2020 in der Innenstadt von Morges. Hätten die Behörden den Mord verhindern können? Keystone

Am 12. September 2020 erstach ein damals 28-jähriger schweizerisch-türkischer Doppelbürger in einem Kebab-Restaurant in Morges VD einen 29-jährigen Portugiesen. Nach seiner Tat schrie er laut Zeugen «Allahu akbar» (Allah ist der Grösste). Es war der wohl erste dschihadistisch motivierte Mord in der Schweiz.

Inzwischen wurde der Täter, der im Kanton Waadt aufgewachsen ist, vom Bundesstrafgericht wegen Mordes und weiterer Vergehen zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Die Gefängnisstrafe ist mit einer therapeutischen Massnahme in einer geschlossenen Einrichtung verbunden. Eine Verwahrung – wie von der Bundesanwaltschaft (BA) gefordert – lehnte das Gericht jedoch ab.

Entlassung aus U-Haft unter Auflagen

Nun erhält der Fall neue Brisanz: Bislang unveröffentlichte Dokumente, die «RTS» vorliegen, zeigen, dass der Täter vor seiner Tat mehrmals seine Pflichten nicht erfüllt hatte. Das berichtete das Westschweizer Fernsehen am Dienstag.

Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Jahr 2019: Damals versuchte der Waadtländer erfolglos eine Tankstelle in Prilly in die Luft zu sprengen. Er sass deswegen bis drei Monate vor dem Mord in Morges in Untersuchungshaft. Bereits damals stiessen die Ermittler auf einen möglichen dschihadistischen Hintergrund.

Schliesslich wurde der Mann unter strengen Auflagen freigelassen, wie die Bundesanwaltschaft im September 2020 mitteilte. Dazu zählten etwa eine nächtliche Ausgangssperre, eine Meldepflicht und das Verbot, eine Waffe zu tragen. Laut RTS-Bericht ordnete das Zwangsmassnahmengericht insgesamt 16 Ersatzmassnahmen an und der Beschuldigte durfte sich nicht die geringsten Fehler leisten – sonst wäre er sofort wieder verhaftet worden.

Kein Wecker und Muskelkater: Täter versäumt Termine

Dennoch missachtete der damals 28-Jährige offenbar die Auflagen, was folgenlos blieb. Laut RTS versäumte er in vier von acht Fällen, sich bei der Polizei zu melden. In den Dokumenten heisst es dazu, «dass er vergessen habe, seinen Wecker zu stellen». Auch blieb er zweimal seinem Arbeitsplatz bei einer Stiftung fern. Der Grund: Muskelkater nach dem Sport. Ein Polizist schrieb dazu: Der Mann brauche laut eigenen Angaben «vier oder fünf Tage», um sich davon zu erholen.

Laut RTS sind sämtliche Verstösse der BA, die für die Umsetzung der Ersatzmassnahmen zuständig ist, gemeldet worden. Auch hätten sich alle in den Fall involvierten Akteure rund einen Monat nach der Freilassung getroffen, um eine erste Bilanz zu ziehen.

Dabei wurde etwa erklärt, dass der spätere Attentäter Schwierigkeiten habe, «Dinge zu verstehen» oder dass er «sehr isoliert in seinem Zimmer, in seinem Bett und im Dunkeln» bleibe. Auch habe er eine sehr positive Vorstellung des Begriffs «Märtyrer», berichtete RTS.

Polizei findet Testament – kantonale Staatsanwaltschaft war besorgt

Da er weiterhin seine Auflagen nicht erfüllte, stattete ihm die Waadtländer Kantonspolizei vier Tage vor dem Mord in Morges einen Besuch ab. Sie soll dabei auf ein handschriftliches Testament mit dem Titel «Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers» gestossen sein – undatiert und nicht unterschrieben. Ein Blick auf sein Handy habe zudem gezeigt, dass er seine Kommunikationsspuren auf dem Handy jeweils umgehend löschte.

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft zeigte sich laut RTS in einem E-Mail an Kantonspolizei und BA besorgt über den Fund. Wie die Bundesanwaltschaft darauf reagierte, bleibt laut dem Bericht offen.

So ist unklar, weshalb er trotz der Versäumnisse nicht wieder verhaftet worden ist. Allerdings erklärte die BA kurz nach dem Tötungsdelikt: Bis zum Tötungsdelikt war ihr «kein Verstoss gegen die auferlegten Ersatzmassnahmen gemeldet worden, welche eine erneute Inhaftierung gerechtfertigt hätten».

Bundesstaatsanwaltschaft hüllt sich in Schweigen

Auf Anfrage von CH Media erklärte die BA, dass sie derzeit keine Fragen beantworten könne. Das Strafverfahren sei momentan noch hängig. Und auch die von der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) geführte Untersuchung über die Zusammenarbeit zwischen der BA und und den Kantonen im Bereich der terroristischen Straftaten sei noch im Gange.

Die Familie des Opfers erwägt derweil, mittels Haftungsklage gegen den Bund vorzugehen. Gemäss ihrem Anwalt gab es «mehrere Versäumnisse», welche die Familie noch immer belaste. «Es gibt viel Unverständnis bei ihnen», sagte er gegenüber RTS.

