Auf Kosten der FDP Grüne schaffen mit Mirjam Ballmer den Einzug in die Freiburger Stadtregierung Bei den Erneuerungswahlen in Freiburg ziehen die Grünen auf Kosten der FDP erstmals in die Stadtregierung ein. Gewählt wird Mirjam Ballmer. Damit wird die Regierung Saanestadt noch linker als bisher. 07.03.2021, 20.08 Uhr

Mirjam Ballmer schaffte am Sonntag für die Grünen den Einzug in die Stadtregierung von Freiburg. Keystone

(sat) Seit zehn Jahren hat Freiburg bereits eine linke Stadtregierung. Nun ist diese mit der Wahl von Mirjam Ballmer noch linker und vor allem Grüner geworden. Die 38-Jährige, die früher jahrelang in Basel politisiert hatte, schaffte es am Sonntag hinter den bisherigen SP-Gemeinderäten Andrea Burgener Woeffray und Thierry Steiert auf Anhieb auf den dritten Platz. Ebenfalls auf Anhieb die Wiederwahl in die fünfköpfige Stadtregierung geschafft haben Laurent Dietrich (CVP) und Pierre-Olivier Nobs (CSP).