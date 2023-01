Attentat in Morges VD: Täter muss 20 Jahre ins Gefängnis

Urteil Attentat in Morges VD: Täter erhält 20 Jahre Gefängnis, aber keine Verwahrung Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona hat ihr Urteil gegen den Messerstecher Omer A. eröffnet. Neben einer langjährigen Freiheitsstrafe ordnete das Gericht stationäre therapeutische Massnahmen an. Gerhard Lob, Bellinzona 10.01.2023, 13.52 Uhr

Der islamistische Anschlag geschah im September 2020 in der Innenstadt von Morges. Keystone

Die Tat war schockierend und für die Schweiz bisher einzigartig: Am 12. September 2020 erstach der inzwischen 29-jährige Omer A. mit einem Messer einen damals 29-jährigen Portugiesen in einem Kebab-Restaurant in Morges. Dieser hielt sich dort mit Freunden zum Abendessen auf.