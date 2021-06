Kernenergie Atomlobby warnt vor Engpass bei der Stromversorgung Die Energiestrategie der Schweiz gehe von zu optimistischen Annahmen aus, kritisiert das Nuklearforum Schweiz in einem Strategiepapier. Ab 2035 drohe Strommangel. 14.06.2021, 14.00 Uhr

Soll wegen der Klimaziele in Langzeitbetrieb gehen: das Atomkraftwerk Gösgen. Keystone

Ab 2035 werde der Schweiz weniger Importstrom zur Verfügung stehen, als es die Energiestrategie des Bundes vorsieht. Zu dieser Einschätzung kommt das Nuklearforum Schweiz aufgrund einer Studie von Nachwuchswissenschaftern, Ökonomen und Juristen, die am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Dabei wurden die Klimastrategien der umliegenden Länder und der steigende Stromverbrauch in Verkehr und Industrie in Betracht gezogen. Fazit: Schon in rund 15 Jahren drohe der Schweiz ein massiver Versorgungsengpass, heisst es im Strategiepapier. Um ihre Klimaziele zu erreichen, müssten die Nachbarländer bis dahin nämlich 18 Prozent weniger Strom produzieren, als es die Schweiz in ihren Energieperspektiven 2050+ kalkuliere.

Nuklearforum fordert Kehrtwende in Energiepolitik

Gegensteuer geben will das Nuklearforum mit einem Comeback der Atomenergie. Im Strategiepapier werden konkret zwei Optionen ins Spiel gebracht: Zum einen könnten die Reaktoren in Langzeitbetrieb überführt werden. Zum anderen könnte die Schweiz zusätzlich kleine, moderne Atomreaktoren nutzen, sogenannte Small Modular Reactors (SMR). Diese könnten helfen, Engpässe zu entschärfen, so das Nuklearforum.

Dies käme aber einer völligen Kehrtwende der Schweizer Energiepolitik gleich: Sie müsste ihr Ziel, langfristig aus der Atomenergie auszusteigen, zugunsten des Klimaschutzes aufgeben. «Es ist nicht die Frage, ob wir das Neubauverbot für Kernkraftwerke aufheben wollen, sondern vielmehr, ob wir uns den Ausstieg aus der Kernenergie vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Versorgungssicherheit leisten können», wird der Präsident des Nuklearforums, Hans-Ulrich Bigler, in der Medienmitteilung zitiert. (wap)