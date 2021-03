asylpolitik Ständerat befürwortet Reiseverbot für vorläufig Aufgenommene Der Bundesrat will die Regeln für vorläufig aufgenommene Ausländer verschärfen, aber deren Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern. Im Ständerat fand er mit dem Anliegen Gehör. Reto Wattenhofer 17.03.2021, 10.33 Uhr

Geht es nach dem Bundesrat, sollen für vorläufig aufgenommene Ausländer strengere Regeln gelten. Keystone

Bei anerkannten Flüchtlingen gilt die Regel bereits: Sie dürfen keine Reisen in ihre Heimatländer unternehmen. Sollten sie doch in die Heimat reisen, kann ihnen der Status aberkannt werden. Nun will der Bundesrat dieses Verbot auch auf die vorläufig Aufgenommenen ausweiten. Reisen in die Heimatländer wären demnach nur noch erlaubt, wenn sie der Vorbereitung für die endgültige Rückkehr ins Heimatland dienen.