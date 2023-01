Guido Graf: Sozialdirektor (LU) will Ukrainer besser integrieren

Asylpolitik Luzerner Sozialdirektor Guido Graf fordert bessere Integration von ukrainischen Geflüchteten Dem Luzerner Sozialvorsteher Guido Graf ist die tiefe Erwerbsquote bei ukrainischen Geflüchteten ein Dorn im Auge. Er fordert Anpassungen beim Schutzstatus S – und die Einführung des Botschaftsasyls. 07.01.2023, 11.06 Uhr

Der Luzerner Sozial- und Gesundheitsdirektor Guido Graf tat sich bereits bei der Migrationskrise 2015 mit Forderungen an den Bundes hervor. Dominik Wunderli

Der Schweiz gehen die Asylunterkünfte aus. Der Kanton Luzern rief deshalb bereits im November die Asyl-Notlage aus. Nun fordert dessen Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) erneut Anpassungen beim Status-S für ukrainische Geflüchtete. «Sie müssen eine Tagesstruktur bekommen, Deutsch lernen, eine Arbeit finden. So wie das jetzt aufgegleist ist, geht das aber nicht», sagt Graf am Samstag in einem Interview mit dem Blick.