Flüchtlingshilfe fordert Rückührungsstopp nach Afghanistan

Asylpolitik Flüchtlingshilfe: Schweiz soll Rückführungen nach Afghanistan stoppen Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich dramatisch verschlechtert. Deshalb fordert die Schweizerische Flüchtlingshilfe einen sofortigen Rückführungsstopp. Deutschland verzichtet bereits auf Rückführungen abgewiesener Asylsuchender. 11.08.2021, 19.02 Uhr

Mit dem Vorrücken der Taliban hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert. (Symbolbild) Keystone

Die radikalislamistischen Taliban erobern seit Wochen immer weitere Teile Afghanistans und rücken näher an die Hauptstadt Kabul vor. Mit Blick auf die sich verschlechternde Sicherheitslage und dem Anstieg von zivilen Opfern sowie von Flüchtenden hat sich die UNO jüngst «extrem besorgt» gezeigt.

Nun fordert die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) einen sofortigen Rückführungsstopp von abgewiesenen Asylsuchenden nach Afghanistan. Aus Sicht der SFH ist es unzumutbar, «Menschen in ein Kriegsgebiet zurückzuschicken», wie sie in einer Mitteilung schreibt. Derzeit befänden sich 170 ausreisepflichtige Asylsuchende aus Afghanistan in der Schweiz. Deutschland hat kürzlich beschlossen, Rückführungen nach Afghanistan zu sistieren.

Die Schweiz sollte darüber hinaus Familienangehörigen von Afghaninnen und Afghanen Asyl oder erleichterte humanitäre Visa gewähren, so die Forderung der SFH. (dpo)