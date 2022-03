Biodiversitätsinitiative: Bundesrat verabschiedet Gegenvorschlag

Artenschutz Biodiversität: Bundesrat verabschiedet Gegenvorschlag – Initianten enttäuscht Naturschützer wollen die biologische Vielfalt hierzulande stärken. Ihre Volksinitiative geht dem Bundesrat zwar zu weit. Er will mittels Gegenvorschlag aber mehr Schutzgebiete festlegen. Enttäuscht reagieren die Initianten. Reto Wattenhofer 04.03.2022, 12.13 Uhr

Naturschützer wollen mit einer Volksinitiative die Biodiversität in der Schweiz stärken. Dieses Ziel teilt auch der Bundesrat. Andrea Stalder

In der Analyse sind sich Bundesrat und Initianten einig: Die Biodiversität ist in der Schweiz in einem schlechten Zustand. Knapp die Hälfte der Lebensraumtypen sowie rund ein Drittel aller bekannten Pflanzen-, Tier- und Pilzarten hierzulande sind bedroht. Dieser Rückgang setzt sich trotz der bisher ergriffenen Massnahmen fort. Aus diesem Grund sieht auch der Bundesrat Handlungsbedarf. Am Freitag hat er die Botschaft zum indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative verabschiedet.