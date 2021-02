Armeeapotheke Coronavirus: Armee schafft Transparenz bei der Beschaffung Impfstoffe, Masken und andere medizinische Güter: Die Armeeapotheke musste innert Kürze ihren Betrieb massiv hochfahren. Nun blickt sie auf ihre Erfolge und Fehler zurück. André Bissegger 11.02.2021, 11.29 Uhr

Divisionär Thomas Kaiser informierte über die Herausforderungen für die Armeeapotheke. Keystone

Am 20. März 2020 erhielt die Armeeapotheke vom Bundesrat den Auftrag, die Beschaffung, Bevorratung und Verteilung von Medizinalgütern für das gesamte Schweizer Gesundheitswesen sicherzustellen. Eine Herkulesaufgabe für die Organisation: Sie verfügte bis dahin beim Einkauf über 2,5 Stellen, die jährlich Güter im Wert von 16 Millionen Franken beschaffte. Entsprechend gross waren die Belastung und der Druck. Daniel Aeschbach, Chef Armeeapotheke, verglich das Vorhaben am Donnerstag vor den Medien mit einer «Operation am offenen Herzen mit gleichzeitig multiplen Organversagen während der Patient einen Marathon läuft».