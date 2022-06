Bevölkerung gewichtet Sicherheit höher als die Freiheit

Armee und Co. Schweizerinnen und Schweizer gewichten Sicherheit höher als die Freiheit Das Sicherheitsempfinden in der Schweiz ist sehr gut. Das zeigt eine neue Studie. Diese wurden aber vor dem Krieg in der Ukraine erhoben. Nun soll eine Nachbefragung Veränderungen aufzeigen. 21.06.2022, 12.03 Uhr

Das Vertrauen in Polizei, Gerichte und Bundesrat sind bei der Bevölkerung weiterhin hoch. Keystone

Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich sicher. Oder besser: Sie fühlten sich sicher. «Neun von zehn Befragten fühlen sich im Allgemeinen sicher», heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie «Sicherheit», die von der Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich und dem Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich herausgegeben wird. Nun zum Schönheitsfehler der Studie: Diese wurde im Januar erhoben. Also kurz bevor sich in Europa einiges an der Sicherheitslage änderte.

Auch darum wurde nun noch eine Nachbefragung durchgeführt, um zu sehen, ob sich das Sicherheitsgefühl und anderes geändert hat. Diese Resultate «werden im Sommer vorgestellt», wie es in der Mitteilung heisst. Bei der Vor-Kriegs-Befragung gaben die Schweizerinnen und Schweizer an, dass sie die «Sicherheit höher als die Freiheit gewichten». Ungebrochen hoch ist auch das Vertrauen der Befragten in die Polizei, die Wissenschaft, die Gerichte und den Bundesrat.

Skeptisch gegenüber EU und Nato

Grosse Einigkeit herrschte in der Bevölkerung auch in Bezug auf die Neutralität. 97 Prozent stimmen dieser zu. «Die Zustimmung, dass die Neutralität heute nicht mehr glaubhaft geschützt werden könne, ist zwar gestiegen, wird aber nur von einer Minderheit befürwortet», heisst es in der Studie.

Wenig Gegenliebe erhält dagegen laut Umfrage ein Beitritt zur EU. Dieser werde «zwar stärker bejaht» als bei früheren Befragungen, «aber insgesamt weiterhin deutlich abgelehnt.» Gerade im Hinblick auf die Nachbefragung spannend dürfte auch die Frage nach einem Beitritt zur Nato sein. Vor dem Ukraine-Krieg forderten diesen einen Viertel der Bevölkerung.

Gegenüber der eigenen Armee hat die Schweiz positive Gefühle. Notwendigkeit generell und das Milizsystem im Detail werden deutlich nicht bestritten. Etwas abgenommen hat die Zustimmung für einen obligatorischen Orientierungstag für die Frauen. (mg)