Schnupper-RS für Frauen? Untauglich, findet der Bundesrat

Armee Schnupper-RS für Frauen? Der Bundesrat erklärt die Idee für untauglich Frauen haben in der Schweizer Armee noch immer Seltenheitswert. Das soll sich ändern, nur wie? Ein Vorstoss im Nationalrat schlägt nun eine Schnupperwoche vor. Den Bundesrat überzeugt das nicht.

Die Rekrutenschule bleibt eine Männerdomäne. Doch der Frauenanteil ist zuletzt gestiegen. Keystone

Für den Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach ist es nicht erstaunlich, dass der heutige Frauenanteil in der Armee lediglich ein Prozent beträgt. Zu theoretisch und wenig überzeugend sind seiner Ansicht nach Infoabende und Orientierungstage für Frauen, die sich für die Militärausbildung interessieren. Dagegen ist eine direkte Anmeldung für die Rekrutenschule zu verbindlich.

Nun wartet Flach mit einer altbekannten Idee auf: Wer zuerst an einem neuen Ort schnuppert, findet heraus, ob es ihm gefällt. Was bei der Suche nach einer Lehrstelle funktioniert, soll auch bei der Rekrutenschule klappen. Der Bund solle jährlich zweiwöchige Ausbildungslehrgänge für Frauen anbieten, fordert der Politiker mit einer Motion.

Frauenanteil stieg in den letzten Jahren an

Für den Bundesrat ist die Idee verfrüht – sprich – zur jetzigen Zeit untauglich, wie er in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf den Vorstoss darlegt. Seine Argumentation: Der Bund hat bereits diverse Massnahmen ergriffen, um den Frauenanteil in der Armee zu erhöhen. Zuerst müsse deshalb die Wirkung dieser Massnahmen beurteilt werden, bevor weitere Schritte unternommen würden, heisst es weiter.

Die Entwicklung in den letzten Jahren gibt dem Bundesrat recht. So vermeldet die Armee erst zu Wochenbeginn einen Frauenrekord. So kamen letztes Jahr mehr als 700 Frauen zur Rekrutierung. Knapp 550 wurden der Armee zugeteilt. Das ist ein Spitzenwert. Allerdings: Er muss im Verhältnis zu den mehr als 22'000 Rekruten betrachtet werden.