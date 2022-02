Bundesrat beantragt Kredit für F-35 und Patriot

Armee Patrouille Suisse könnte vom Schweizer Himmel verschwinden In der Armeebotschaft 2022 beantragt der Bundesrat dem Parlament 6,035 Milliarden Franken für neue Kampfflugzeuge. Das Luftabwehrsystem Patriot soll knapp zwei Milliarden kosten. Peter Walthard Aktualisiert 16.02.2022, 16.20 Uhr

Bald ein Bild aus der Vergangenheit: F-5 der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse. (Archiv) Keystone

Die Kredite sind Teil der Armeebotschaft 2022, die Bundesrätin Viola Amherd am Mittwoch in Bern vor den Medien präsentierte. Die Vorlage steht dabei ganz im Zeichen der Neubeschaffung der Kampfjets und des Luftabwehrsystems, die das Stimmvolk im Herbst 2020 angenommen hat.

Die Kosten für die F-35 entsprächen dabei dem gutgeheissenen Kostendach von sechs Milliarden Franken, versicherte die Verteidigungsministerin. Denn dieses habe sich auf das Kaufkraftniveau von 2018 bezogen, der vom Volk gesprochene Betrag habe sich deshalb inflationsbedingt auf 6,3 Milliarden Franken erhöht. Die Kosten liegen demnach deutlich unter dem Kostendach.

Noch im vergangenen Sommer hatte das Verteidigungsdepartement (VBS) mit deutlich tieferen Beschaffungskosten gerechnet. Zu den Beschaffungskosten kommen bauliche Massnahmen an Flugplätzen in der Höhe von etwa 120 Millionen Franken. Die Schweizer Wirtschaft soll von Gegengeschäften in der Höhe von 4,5 Milliarden Franken profitieren.

Patrouille Suisse verliert ihre Flugzeuge

Die 36 amerikanischen Kampfflugzeuge sollen die 25 F-5 Tiger und 30 F/A-18 Hornet ersetzen. Die Tiger-Flotte solle dabei komplett ausser Dienst gestellt werden, entschied der Bundesrat am Mittwoch. Konsequenzen hätte dies für die Schweizer Kunstflugstaffel Patrouille Suisse, die mit F-5 ausgerüstet ist. «Das VBS prüft, ob die Patrouille Suisse anschliessend aufgelöst oder mit anderen Flugzeugen weitergeführt wird», steht in der Armeebotschaft. Vor den Medien wollte Rüstungschef Martin Sonderegger darauf nicht weiter eingehen. Noch gebe es keinen Entscheid zur Zukunft der Patrouille Suisse, die Armee wolle die Kosten für die F-5 aber nicht länger tragen, so Sonderegger.

Die F/A-18 sollen bis 2030 sukzessive durch die neuen Flugzeuge ersetzt werden. Geliefert werden könnten die Flugzeuge 2027 – allerdings wollen SP, Grüne und die Gruppe Schweiz ohne Armee den Kauf mit einer Initiative verhindern und dem Bundesrat per Verfassungsartikel verbieten, Flugzeuge vom Typ F-35 zu kaufen.

Bundesrätin Viola Amherd wiederholte an der Medienkonferenz ihre Argumente für den Kauf der F-35: Mit den modernen Jets lasse sich der CO 2 -Ausstoss der Luftwaffe um einen Viertel senken. Die Lärmbelastung sei zwar beim Einzelstart höher, wegen der verringerten Anzahl Flüge aber insgesamt gleich. Die Verwendung nur eines Flugzeugtyps spare ausserdem Kosten.

Amherd: «Das Flugzeug ist nicht teurer geworden.» Video: Laura Zimmermann / Keystone-SDA

Patriot-Raketen sollen Grossteil des besiedelten Gebietes abdecken

Zusätzlich zu den F-35 beantragt der Bundesrat die Beschaffung des bodengestützten Luftabwehrsystem Patriot und beantragt dafür 1,9 Milliarden Franken und 66 Millionen Franken für Ausbildungsgebäude und Lagerinfrastruktur. Mit den Patriot-Raketen könne ein Grossteil des besiedelten Gebietes der Schweiz geschützt werden, so das VBS.

Im Rahmen der vom Bundesrat verabschiedeten Vorlage werden ausserdem Kredite für weitere Materialbeschaffungen der Armee beantragt. Dabei geht es unter anderem um Cyberabwehr, die Erneuerung der Gefechtsausbildungszentren und die Evaluation eines Systems zur Neutralisation von Minidrohnen. Weitere Kredite will der Bundesrat für das Immobilienprogramm des VBS, darunter ein Textillager in Thun und den Ausbau des Flugplatzes in Alpnach.