Armee Nach Absturz bei Testflug: Erste Drohnen aus Israel in der Schweiz eingetroffen Nach Verzögerungen sind die ersten beiden Aufklärungsdrohnen der Schweizer Armee aus Israel eingetroffen. Sie sollen nach Tests in Emmen noch dieses Jahr der Luftwaffe übergeben werden. 29.04.2022, 11.35 Uhr

In Emmen eingetroffen: Die ersten beiden neuen Aufklärungsdrohnen der Schweiz aus Israel. Armasuisse

Teil der Lieferungen vom 21. und 26. April über den See- und Landweg waren auch zwei Bodenkontrollstationen, wie Armasuisse am Freitag mitteilt. Spezialisten des Herstellers Elbit hätten die erste Drohne denn auch bereits zusammengebaut. Die Montage der zweiten solle in den nächsten Tagen folgen. Damit nimmt das neue Aufklärungsdrohnensystem der Schweiz (ADS 15) nach Verzögerungen Gestalt an. Dies nachdem im Sommer 2020 eine erste für die Schweiz vorgesehen Drohne bei einem Testflug des Herstellers über Israel abgestürzt war.