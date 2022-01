Homeoffice statt Kaserne: Ein Drittel übt zuerst zu Hause

Armee Homeoffice statt Kaserne: Jeder dritte Rekrut übt zuerst zu Hause Wegen Corona: Für jeden dritten Soldaten beginnt die Rekrutenschule am 17. Januar zu Hause im «Distance Learning». Damit will die Armee die Gesundheit der Dienstleistenden schützen. 07.01.2022, 10.00 Uhr

Homeoffice statt Kaserne: Die Winter-RS beginnt für einige Rekruten mit einem Online-Lernprogramm. (Archivbild) Keystone

Am 17. Januar beginnt für rund 11'200 Rekrutinnen und Rekruten der Ernst des Lebens: Sie rücken in die Winter-Rekrutenschule (RS) ein. Allerdings erfolgt der physische Eintritt gestaffelt: Knapp ein Drittel startet die Ausbildung zu Hause im «Distance Learning» und kommt erst am 31. Januar in die Kaserne, wie die Armee am Freitag mitteilte. Auch die rund 2500 Kader rücken nicht gleichzeitig ein.