Arbeitsunfall 72-jähriger Landwirt von Heuballen erschlagen Im bündnerischen S-chanf kam am Freitag ein 72-jähriger Landwirt bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Er wurde von wurde von einem ungesicherten Heuballen getroffen. 26.03.2022, 10.55 Uhr

Der Landwirt verstarb noch auf der Unfallstelle. ho Kapo GR

Der Landwirt war am Freitagnachmittag dabei, mit einem Frontlader-Traktor Heuballen von einem Lastwagen abzuladen. Dabei erwischte er bei der hinteren Ballenreihe zwei Ballen gleichzeitig. Der obere, ungesicherte Ballen geriet in Bewegung und stürzte auf den Fahrersitz, wo er den 72-Jährigen traf. Dieser habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, meldete die Kantonspolizei Graubünden am Samstag. Der Notfallarzt der Rega habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Das Gewicht der Heuballens wird von der Polizei auf 430 Kilogramm geschätzt. (wap)