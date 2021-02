ARBEITSRECHT Paketlieferdienst DPD weist Vorwürfe der Unia «entschieden zurück» Am Dienstag kritisierte die Gewerkschaft Unia die Arbeitsbedingungen der DPD-Fahrer. Jetzt reagiert der Paketdienstleister mit einer schriftlichen Stellungnahme. 24.02.2021, 17.28 Uhr

(frh) Lohndumping, mangelnde Arbeitszeitkontrollen, 70-Stunden-Wochen in der Hochsaison und fehlender Gesundheitsschutz: Die Vorwürfe, die die Gewerkschaft Unia in einem am Dienstag publizierten Bericht an den Päcklilieferanten DPD richtet, sind happig. In ihrem Report fordert die Unia Verhandlungen über einen Gesamtarbeitsvertrag und politische Schritte, um den Paket-Markt in der Schweiz stärker zu regulieren.