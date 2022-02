Arbeitsrecht Mehr Sonntagsarbeit: Kommission macht Druck, die Gewerkschaften toben Arbeitnehmende sollen einfacher am Sonntag und in der Nacht arbeiten können. Die zuständige Kommission des Ständerats will die Spielregeln deutlich lockern. 04.02.2022, 13.43 Uhr

Das Ansinnen geht auf einen Vorstoss von Konrad Graber zurück. Keystone

Die Wirtschaftskommission (WAK) des Ständerats nimmt einen neuen Anlauf, um das Arbeitsrecht in der Schweiz zu lockern. Konkret will die Kommission, dass für gewisse Arbeitnehmende eine Ausnahme von der Unterstellung unter das Arbeitsgesetz möglich sein soll. Die WAK verkauft dies unter dem Titel «mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung». Hinter dieser Formulierung versteckt sich die Möglichkeit, dass künftig ohne grössere Einschränkungen auch in der Nacht und am Sonntag gearbeitet werden könnte. Heute setzt das Gesetz hier Leitplanken.

Die WAK sieht bei der Umsetzung einer parlamentarischen Initiative von alt Ständerat Konrad Graber (Mitte/LU) nun eine ganze Reihe von Ausnahmen vor, bei denen diese Richtlinien nicht mehr gelten sollen. «Genannt werden unter anderem eine Vorgesetztenfunktion oder ein Bruttoeinkommen von über 120'000 Franken», heisst es in der Mitteilung der Parlamentsdienste vom Freitag. «Ausserdem soll die Ausnahme auf Arbeitnehmende in Betrieben beschränkt sein, die hauptsächlich in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung, Wirtschaftsprüfung oder Treuhand tätig sind.» Alles basiere zudem auf der Prinzip der Freiwilligkeit: «Eine weitere Bedingung ist die schriftliche Zustimmung der Arbeitnehmenden.»

Gewerkschaften gehen auf die Barrikaden

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) traut der WAK aber ganz offensichtlich nicht über den Weg. In einer Mitteilung sprechen sie von einem «Frontalangriff auf die Gesundheit der Arbeitnehmenden». All die genannten Ausnahmebegriffe seinen bewusst schwammig gewählt, um möglichst viele potenzielle Arbeitnehmende vom Schutz des Gesetzes abkoppeln zu können. «Mit den entsprechenden verheerenden Folgen für die psychische Gesundheit: Burnouts, Selbstausbeutung und Verkümmerung von sozialen Kontakten», so der SGB. Bald stehe wohl bald der nächste Angriff bevor, ist sich der Gewerkschaftsbund sicher.

Und die Unia kündet bereits an, dass sie diese Vorlage «mit allen Mitteln bekämpfen» werde. Es sei «eine absurde und gefährliche Idee». Gespannt werden sowohl WAK wie SGB und Unia dem Urteil des Bundesrats lauschen. Bevor das Geschäft ins Parlament kommt, soll noch die Landesregierung ihre Meinung äussern. Daher wird es frühstens an der Sommersession behandelt. Auf Bundesebene laufen bereits andere Bestrebungen, die Arbeitszeiten für bestimmte Gruppen anzupassen. (mg)