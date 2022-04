Neue Regeln für Sonntags- und Nachtarbeit: Bundesrat ist kritisch

Arbeitsrecht Lockerere Regeln für Sonntags- und Nachtarbeit: Bundesrat ist kritisch Die Wirtschaftskommission des Ständerats will das Arbeitsrecht deutlich lockern. Der Bundesrat sieht nur geringe Erfolgschancen. Er setzt auf einen anderen Weg. André Bissegger 06.04.2022, 13.22 Uhr

Keine verwaisten Büros mehr: Eine ständerätliche Kommission will, dass künftig ohne grössere Einschränkungen auch in der Nacht und am Sonntag gearbeitet werden kann. (Symbolbild) Keystone

Der Vorschlag der Wirtschaftskommission (WAK) des Ständerats, das Arbeitsrecht in der Schweiz zu lockern, stiess im Februar bei den Gewerkschaften auf wenig Gegenliebe. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) sprach etwa von einem «Frontalangriff auf die Gesundheit der Arbeitnehmenden». Auch der Bundesrat ist kritisch, wie aus seiner am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht. Er beantragt dem Parlament, nicht auf die Gesetzesvorlage einzutreten.

Auslöser für die Reform ist eine parlamentarische Initiative von alt Ständerat Konrad Graber (Mitte/LU). Dieser wollte ursprünglich ein Jahresarbeitszeitmodell für bestimmte Wirtschaftszweige, Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmende einführen. Diese Idee liess die WAK nach einer Vernehmlassung fallen. Stattdessen sollten bestimmte Arbeitnehmende aus ausgewählten Branchen vom Geltungsbereich der Arbeits- und Ruhezeitvorschriften im Arbeitsgesetz ausgenommen werden. Sie sollen also künftig ohne grössere Einschränkungen auch in der Nacht und am Sonntag arbeiten können.

Dabei geht es etwa um Personen in einer Vorgesetztenfunktion mit einem Bruttoeinkommen von über 120'000 Franken oder einem höheren Bildungsabschluss. Zudem soll die Ausnahme auf Betriebe beschränkt sein, die hauptsächlich in den Informationstechnologie, Beratung, Wirtschaftsprüfung oder Treuhand tätig sind. Das alles basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit: Die Arbeitnehmenden müssen schriftlich zustimmen.

Bundesrat sieht keine Chance ohne Vernehmlassung

Die neue Idee der WAK stand bislang nicht zur Diskussion. Allerdings geht die vorgeschlagene Gesetzesänderung für den Bundesrat «wesentlich weiter» als die bisherigen Vorlagen, zu denen es eine Vernehmlassung gab. Er glaubt daher, dass die Revision des Arbeitsgesetzes nur geringe Chancen auf Erfolg hat – gerade auch, weil etwa die Sozialpartner nicht angehört wurden. Da die Revision viel weitergehende Folgen für die betroffenen Arbeitnehmenden hat als das Jahresarbeitszeitmodell, sei «deutliche Kritik von verschiedener Seite bereits heute absehbar». Entsprechend gering seien die Erfolgschancen dieser neuen Revisionsidee.

Dagegen glaubt die Regierung, dass der Weg einer Verordnungsanpassung für die Einführung eines Jahresarbeitszeitmodells für die betroffenen Branchen «gangbar und innert nützlicher Frist realisierbar wäre». Ein entsprechender Verordnungsentwurf wurde von den Dachverbänden der Sozialpartner bereits beraten. Für den Bundesrat sind die Chancen auf eine Einigung nach wie vor intakt.