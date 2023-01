Sozialhilfe: Weiterbildungsoffensive wird ausgeweitet

Arbeitsmarkt Weiterbildungsoffensive in der Sozialhilfe wird fortgesetzt und ausgeweitet Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) will die vor vier Jahren gestartete Weiterbildungsoffensive fortsetzen. Damit soll auch dem Fachkräftemangel in der Wirtschaft begegnet werden. 16.01.2023, 10.30 Uhr

Ein grosser Teil der Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger in der Schweiz verfügt über keine abgeschlossene Ausbildung. Keystone

Rund 180'000 Erwachsene waren 2021 in der Schweiz auf Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen. Gleichzeitig berichten Industrie und Dienstleistungssektor von grossen Problemen bei der Rekrutierung von Fachkräften, zuletzt auch im nicht oder wenig qualifizierten Bereich. Angesichts dieser Situation will die Skos ihre 2018 in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) gestartete Weiterbildungsoffensive fortsetzen und ausbauen. Dies gab die Skos am Montag bekannt.