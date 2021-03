Arbeitsbesuch Schweiz und Algerien wollen bei Sicherheit und Migration stärker zusammenarbeiten Justizministerin Karin Keller-Sutter hat am Mittwoch einen Arbeitsbesuch in Algerien absolviert. Bei Gesprächen mit dem Innenminister ging es unter anderem um das Thema Migration. 24.03.2021, 17.37 Uhr

Justizministerin Karin Keller-Sutter besuchte am Mittwoch Algerien. (Symbolbild) Keystone

(agl) Bundesrätin Karin Keller-Sutter und der algerische Innenminister Kamel Beldjoud haben an ihrem Treffen gegenseitiges Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Migration bekräftigt, wie das Eidgenössische Justizdepartement (EJPD) in einer Mitteilung schreibt. So sollen beispielsweise praktische Lösungen für eine bessere Organisation von Rückführungen von Personen ohne Aufenthaltsrecht gesucht werden.