Arabischer Frühling: Bundesanwaltschaft stellt Strafverfahren ein

Arabischer Frühling Bundesanwaltschaft stellt Geldwäsche- Untersuchung nach «Ägyptischer Revolution» ein Nach über zehn Jahren stellt die Bundesanwaltschaft sämtliche Verfahren im Nachgang zur «Ägyptischen Revolution» im Jahr 2011 ein. Alle gesperrten Gelder werden freigegeben. Aktualisiert 13.04.2022, 13.02 Uhr

Ägyptische Bürger ein Jahr nach dem Sturz von Präsident Mubarak im Januar 2011. Keystone

Die Bundesanwaltschaft (BA) stellt nach über zehn Jahren die Untersuchungen im Nachgang der «Ägyptischen Revolution» ein. Trotz umfangreicher Ermittlungen habe sie feststellen müssen, dass die Untersuchung keinen erhärteten Tatverdacht ergeben hat, der eine Anklageerhebung gegen eine Person in der Schweiz oder die Einziehung von Vermögenswerten rechtfertigen würde. Wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst, wird das Verfahren, das derzeit noch gegen fünf Personen geführt wird, eingestellt und beschlagnahmte Vermögenswerte in Höhe von rund 400 Millionen Franken werden freigegeben.

Das umfangreiche Strafverfahren, das 2011 aufgrund von Meldungen der Meldestelle für Geldwäscherei aufgenommen wurde, betraf ursprünglich 14 Beschuldigte, darunter die beiden Söhne des gestürzten Präsidenten Mubarak, wie die BA weiter schreibt. Dazu kamen 28 natürliche und 45 juristische Personen, deren Vermögenswerte als Drittpersonen ebenfalls gesperrt wurden.

Ursprünglich 600 Millionen Franken beschlagnahmt

Die Personen - oft mit hohen politischen oder wirtschaftlichen Ämtern in Ägypten - wurden verdächtigt, in der Schweiz Gelder gewaschen zu haben, die aus Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Korruptionsdelikten stammten. In diesem Zusammenhang wurden in Ägypten mehrere Strafverfahren eingeleitet und Rechtshilfeersuchen an die Schweiz gerichtet.

Nun wird das Verfahren gegen sämtliche Beschuldigte eingestellt. Bei der Eröffnung im Jahr 2011 hatte die BA insgesamt rund 600 Millionen Franken beschlagnahmt. Zwischen 2016 und 2018 musste sie bereits einen Betrag von 180 Millionen freigeben. Die restlichen Gelder werden mit Entscheid vom 7. April freigegeben und an die Berechtigten zurückerstattet. Die Beschwerdefrist von zehn Tagen ist noch nicht abgelaufen.

In einer Stellungnahme zeigt sich der Rechtsvertreter der beiden Mubarak-Söhne zufrieden. «Der Entscheid entlastet Alaa und Gamal Mubarak vollumfänglich und bietet keinerlei Raum für Zweifel an ihrer Unschuld und der legalen Herkunft all ihrer in der Schweiz gehaltenen Vermögenswerte.» Die Brüder seien insbesondere in der Finanzberatung und im Fondsmanagement auf den internationalen Wertpapiermärkten tätig gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der weitaus grösste Teil ihres Vermögens stamme aus Anlagerenditen, welche in den 1990er-Jahren erzielt wurden. (agl)