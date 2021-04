Abstimmung Anti-Terror-Gesetz: Schweiz hätte laut Studie weltweit eines der restriktivsten Gesetze Sollte die Bevölkerung das neue Gesetz gegen den Terrorismus annehmen, wären die Bestimmungen im weltweiten Vergleich sehr weitreichend. Das zeigt eine neue Studie der Denkfabrik Foraus. 27.04.2021, 11.00 Uhr

Das neue Anti-Terror-Gesetz will die Schweiz sicherer machen. Gemäss einer Studie hat es allerdings aussenpolitische Folgen. (Symbolbild) Keystone

(rwa/abi) Am 13. Juni stimmt die Bevölkerung über das neue Anti-Terror-Gesetz (PMT) ab. Dieses sieht unter anderem präventive Massnahmen gegen Gefährder vor, bevor diese eine Straftat begangen haben. Dazu zählen Kontaktverbote, Hausarrest oder Ausreiseverbote. In der Abstimmungsdebatte standen bisher die innenpolitischen Auswirkungen der Revision im Fokus. Eine am Dienstag publizierte Studie der Denkfabrik Foraus legt das Augenmerk nun auf die aussenpolitischen Folgen für die Schweiz.