Coronacluster im Bündnerland: Klassen bleiben im Fernunterricht

Ansteckungen Primar bleibt im Fernunterricht: Corona-Ausbruch an Bündner Schule 50 positive Fälle bei 230 Tests: An der Schule in Malans haben sich viele Schülerinnen und Schüler mit dem Virus angesteckt. Betroffen ist vor allem die Primarstufe. 24.08.2021, 14.32 Uhr

In Malans kam es zu einer grossen Infektion mit dem Coronavirus. Keystone

An der Schule Malans (GR) steigt die Zahl der positiven Fälle auf 50. Dies hat eine Schultestung ans Licht gebracht, wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitteilt. Bereits am Sonntag hatten die Bündner Behörden eine Häufung von Fällen festgestellt und eine breite Testung angeordnet. Damals wurden 26 Personen - davon 25 Kinder im Primarschulalter – positiv auf das Coronavirus getestet.