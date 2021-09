Impfung für Schwangere empfohlen

Angepasste Empfehlung Ab der 12. Woche: Bund rät nun auch Schwangeren sich impfen zu lassen Bisher empfahl die Eidgenössische Kommission für Impffragen schwangeren Frauen die Covid-Impfung nicht generell . Nun gibt sie grünes Licht für werdende Mütter – aber erst nach der 12. Woche. Peter Walthard 14.09.2021, 16.03 Uhr

Ab der 12. Schwangerschaftswoche gibt es nun auch für schwangere Frauen eine offizielle Impfempfehlung des Bundes. Keystone

Es gebe zunehmende Evidenz, dass der Nutzen einer Impfung auch bei einer Schwangerschaft die möglichen Risiken überwiege. Das sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) am Dienstag vor den Medien in Bern. «Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf und das Risiko einer Frühgeburt ist erhöht», sagte Berger. Die Ekif habe die Empfehlung deshalb in Absprache mit der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und dem Hebammenverband geändert. Bisher wurde die Impfung nur Schwangeren mit speziellen Risiken und chronischen Krankheiten empfohlen.