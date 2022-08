Finanzkommission sagt Nein zu 13. AHV-Rente

Altersvorsorge Wegen «unsicheren Finanzaussichten»: Kommission sagt Nein zu 13. AHV-Rente und Prämien-Entlastung Die Finanzkommission des Ständerats will von zwei linken Volksinitiativen nichts wissen: Sie sagt Nein zu einer 13. AHV-Rente und zu einer Entlastung der Krankenkassenprämien. 30.08.2022, 19.12 Uhr

Eine 13. AHV-Rente lehnt die ständerätliche Finanzkommission «aus budgetären Überlegungen» ab. Keystone

Zwei linke Anliegen sind in der ständerätlichen Finanzkommission chancenlos. Wie die Parlamentsdienste am Dienstagabend mitteilen, empfiehlt die Kommission zwei Volksinitiativen zur Ablehnung. In der ersten geht es um die Einführung einer 13. AHV-Rente. Diese beantragt die ständerätliche Kommission – wie schon der Bundesrat – abzulehnen.