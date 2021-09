Gewerkschaften wollen Demo auf Bundesplatz

Mobilisierung Altersvorsorge: Gewerkschaften planen Demo vor dem Bundeshaus Mit einer nationalen Demonstration wollen die Gewerkschaften am 18. September auf dem Bundesplatz gegen Reformpläne bei AHV und beruflicher Vorsorge mobil machen. 03.09.2021, 10.16 Uhr

Im Frühling präsentierten die Gewerkschaften einen Appell mit 300'000 Unterschriften, im Herbst soll nun eine nationale Demonstration folgen. Keystone

Die Demonstration richte sich sowohl gegen die Erhöhung des AHV-Alters für Frauen als auch gegen Reformpläne bei der beruflichen Vorsorge, schreiben die Gewerkschaften am Freitag in einer Mitteilung. «Wir werden die Angriffe der Finanzindustrie auf unser Rentensystem bekämpfen», wird SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard darin zitiert. «Die Gewerkschaften lancieren die Mobilisierung für eine nationale Demonstration, vor dem Bundeshaus, mitten in der Session, am 18. September» heisst es in der Mitteilung weiter. Unterzeichnet haben der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), die Unia und Travail.Suisse.