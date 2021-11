Altersvorsorge Sanierung der AHV: Nationalrat greift erneut nach SNB-Gewinnen Die Gewinne der Nationalbank wecken in der Politik weiterhin Begehrlichkeiten. Nun versucht der Nationalrat erneut, die Gelder für die AHV abzuzweigen. Ein Scheitern ist so gut wie sicher. Reto Wattenhofer 30.11.2021, 13.21 Uhr

Die SNB-Gewinne wecken Begehrlichkeiten in der Politik. Das zeigte sich am Dienstag auch im Nationalrat. Keystone

In Coronazeiten schielt die Politik auf die Milliardengewinne der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Geld gut gebrauchen könnte auch die AHV. Ohne flüssige Mittel droht dem wichtigsten Sozialwerk der Schweiz irgendwann das Geld auszugehen. Warum also nicht die SNB anzapfen, um die AHV zu sanieren? Das dachte sich am Dienstag auch der Nationalrat.