Generationeninitiative will Renten flexibel anpassen

Altersvorsorge Kein fixes Rentenalter mehr: Initiative will Rente an Lebenserwartung koppeln Die Initiative «Ja zu fairen und sicheren Renten» will Renten und Pensionsalter periodisch anpassen. Sonst drohe ein Konflikt zwischen den Generationen, so die Initianten. Dario Pollice 07.09.2021, 10.08 Uhr

Präsident des Initiativkomitees ist Josef Bachmann, ehemaliger Geschäftsführer der Pensionskasse der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers.

LZ/Boris Bürgisser

In der Schweiz entstehe schleichend aber stetig eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: auf der einen Seite die Erwerbstätigen und auf der anderen Seite die Rentner. Dies befürchtet zumindest das Initiativkomitee, das hinter der sogenannten Generationeninitiative steht. In der beruflichen Vorsorge würden jährlich rund sechs Milliarden Franken vom Alterskapital der aktiven Versicherten zu den Rentnern umverteilt. Derzeit lieferten die Jungen unfreiwillig einen grossen Teil ihrer Kapitalerträge ab, während die Pensionierten nicht darüber informiert seien, dass sie mehr erhalten, als sie angespart haben, heisst es in einer Mitteilung zur Lancierung der Initiative am Dienstag.