Altersrente AHV-Reform: Kommission will grosszügigere Kompensation für die Frauen Frauen, die unmittelbar von der Erhöhung des Rentenalters betroffen sind, sollen grosszügiger kompensiert werden. Das schlägt die Sozialkommission des Nationalrats vor. Damit geht sie weiter als der Bundesrat und die kleine Kammer. André Bissegger 30.04.2021, 16.42 Uhr

Die Sozialkommission des Nationalrats will Frauen grosszügiger kompensieren. Keystone

Ein höheres Rentenalter für Frauen war auch in der Kommission wenig bestritten. Mit 17 zu 8 Stimmen schloss sie sich Bundesrat und Ständerat an. Die Idee: Das AHV-Referenzalter für Frauen soll in vier Schritten auf 65 Jahre angehoben werden. Allerdings sollen die ersten sechs Frauen-Jahrgänge grosszügigere Ausgleichsmassnahmen erhalten. Das teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit.