Doris Leuthard fordert neues CO2-Gesetz ohne Benzinaufpreis

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard wirbt für neues CO2-Gesetz ohne Benzinaufpreis und Flugticketabgabe Nach dem Nein zum neuen CO 2 -Gesetz wirbt Doris Leuthard für eine neue Vorlage ohne Benzinaufpreis. Zudem soll die Flugticketabgabe weg, obwohl Lenkungsabgaben grundsätzlich Sinn machen würden. Samuel Thomi 01.08.2021, 09.30 Uhr

Investitionen statt Lenkungsabgaben: Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz hat alt Bundesrätin Doris Leuthard einen Plan für eine Neuauflage. Britta Gut