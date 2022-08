Gewerkschaften planen landesweite Aktionen gegen Rentenreform

Aktionstag Gewerkschaften mobilisieren mit schweizweiten Aktionen gegen Rentenreform Mit landesweiten Aktionen wollen die Gewerkschaften am Samstag gegen die AHV-Reform mobilisieren. Sie befürchten Rentenkürzungen für die Frauen und warnen vor einer weiteren Erhöhung des Rentenalters. 27.08.2022, 11.39 Uhr

Die Gewerkschaften befürchten, dass die AHV-Reform Rentenkürzungen zur Folge hat. Sie haben für den Samstag schweizweite Aktionen geplant. (Symbolbild) Keystone

In einem Monat stimmt das Volk über die AHV-Reform ab. Der Abstimmungskampf befindet derzeit in seiner heissesten Phase. Am Samstag haben nun die Gegnerinnen und Gegner der Reform – linke Parteien und Gewerkschaften – eine «breite Abstimmungsmobilisierung» geplant mit landesweiten Aktionen, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) mitteilt.