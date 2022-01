Aktionsplan Kanton Wallis will LGBTIQ-Personen besser schützen Das Wallis will ein Vorreiterkanton in der Bekämpfung von Diskriminierung werden. Zum Schutz und zur Unterstützung von LGBTIQ+-Personen werden 130'000 Franken eingesetzt. 11.01.2022, 12.41 Uhr

Der Kanton Wallis investiert in den Diskriminierungsschutz von LGBTIQ+-Personen. (Symbolbild) Keystone

Mit einem Aktionsplan in verschiedenen Bereichen will der Kanton Wallis die Gesundheitsförderung und die Prävention der Diskriminierung von LGBTIQ+-Personen vorantreiben, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Insgesamt würden 130'000 Franken in Massnahmen und eine Sensibilisierungskampagne gegen Homo- und Transphobie investiert.