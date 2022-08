Widmer-Schlumpf zur Altersvorsorge: Frauen sollten mehr arbeiten

AHV-Reform Widmer-Schlumpf zur Altersvorsorge: «Frauen sollten mindestens 70 Prozent erwerbstätig sein» Die ehemalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf rät Frauen, mindestens 70 Prozent zu arbeiten, um im Alter ein gutes Leben führen zu können. Deren Widerstand gegen die AHV-Reform versteht sie nicht. 21.08.2022, 10.29 Uhr

Eveline Widmer-Schlumpf befürwortet die AHV-Reform.

Was braucht es, um im Alter ein gutes Leben führen zu können? Diese Frage wird in der Debatte über die AHV-Reform wieder häufiger gestellt. Für Eveline Widmer-Schlumpf, alt Bundesrätin und Präsidentin der Pro Senectute, ist klar, dass der Lebensstandard vom Erwerbsgrad abhängt: «Jede Frau sollte heute mindestens 70 Prozent erwerbstätig sein, um ein Leben führen zu können, das demjenigen vor Eintritt ins Rentenalter entspricht», sagt sie in einem Interview mit der NZZ am Sonntag.