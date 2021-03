AHV-Reform Ständerat will Rentenalter 65 für Frauen - 150 Franken sollen die Frauen milde stimmen Um die AHV zu sanieren, sollen Frauen länger arbeiten. Dafür gibt es für betroffene Jahrgänge höhere Renten. Ob dieser Zuschlag für ein Volks-Ja genügt, ist umstritten. Lucien Fluri 15.03.2021, 22.44 Uhr

Die Rente geniessen: Für Frauen soll dies nach 2027 erst ab 65 möglich sein. Gaetan Bally/Keystone



Dieser Tanker kommt bald in unsichere Gewässer – und alle sind sich einig: Er wird Mühe haben, weiter vorwärtszukommen, wenn nicht im Maschinenraum eine Revision vorgenommen wird. So kann man die Debatte zur AHV-Reform zusammenfassen, mit der sich am Montagabend der Ständerat befasst hat. Ohne Massnahmen wird das Sozialwerk aufgrund der Bevölkerungsentwicklung bereits 2030 ein Umlagedefizit von 19 Milliarden Franken ausweisen.