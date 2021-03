Agrarinitiativen «Nichts mit Trinkwasser zu tun»: Breite Front gegen Agrarinitiativen Bauernverbände und Lebensmittelindustrie warnen vor den Agrarinitativen, über die im Juni abgestimmt wird. Arbeitsplätze seien in Gefahr, ebenso der Biolandbau in der Schweiz. Peter Walthard 09.03.2021, 10.41 Uhr

Bauernverbände machen gegen Trinkwasser- und Pestizidinitiative mobil. (Symbolbild) SZ

Am 13. Juni stimmen die Schweizer über die Zukunft der Landwirtschaft ab: Mit der «Initiative für sauberes Trinkwasser» und der «Initiative für eine Schweiz ohne Pestizide» würden der Landwirtschaft strenge Regeln gesetzt. Zu strenge, findet eine breite Koalition von Landwirtschaftsverbänden und Lebensmittelindustrie. Am Dienstag eröffneten sie mit einer Medienkonferenz den Abstimmungskampf. Die beiden Initiativen drohten, die positiven Entwicklungen in der Schweizer Landwirtschaft abzuwürgen, so ihre Kernbotschaft. «Weniger einheimische Produktion, mehr Importe, teurere Lebensmittelpreise, mehr Foodwaste, Verlust von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung» : All das würde bei einer Annahme der Initiative in Kauf genommen, so das Argumentarium der Gegner.