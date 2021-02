Afrikareise Bundesrat Cassis spricht in Afrika über Berufsbildung und Menschenrechte Zum Abschluss seiner Afrikareise sprach Bundesrat Ignazio Cassis im Senegal unter anderem über die Subsahara-Afrika-Strategie und in Gambia über Menschenrechte. 13.02.2021, 10.42 Uhr

Bundesrat Ignazio Cassis besuchte in der vergangenen Woche verschiedene Länder in Nord- und Westafrika. Keystone

(abi) Bundesrat Ignazio Cassis traf sich in Dakar, der Hauptstadt von Senegal, mit dem Präsidenten Macky Sall und der Aussenministerin Aissata Tall Sall. Im Zentrum der Gespräche standen die Prioritäten der neuen Subsahara-Afrika-Strategie 2021-2024, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten am Samstag mitteilte. Prioritäten der Strategie sind Wohlstand und Nachhaltigkeit. «Ein stabiles und transparentes Geschäftsklima ist unerlässlich, um Investitionen ins Land zu holen», wird Cassis in der Mitteilung zitiert.