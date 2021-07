Abtreibung Im vergangenen Jahr gab es leicht mehr Schwangerschaftsabbrüche 2020 wurden über 10'000 Schwangerschaften von Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz vorzeitig beendet. Die allermeisten Eingriffe fanden vor der zwölften Schwangerschaftswoche statt. 01.07.2021, 09.11 Uhr

Die meisten Schwangerschaftsabbrüche werden mit Medikamenten durchgeführt. (Symbolbild) Keystone

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz insgesamt 11'143 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Dies teilt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mit. Das entspreche 6,8 Abbrüche pro 1000 Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet.