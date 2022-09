Abtreibung: Vor 20 Jahren trat die Fristenlösung in Kraft

Schwangerschaftsabbruch 20 Jahre nach Fristenregelung: Initiative will Abtreibung aus Strafgesetzbuch streichen Parlamentarierinnen und Fachpersonen feiern in Bern in Anwesenheit von Bundesrätin Karin Keller-Sutter das 20-jährige Bestehen der Fristenlösung. Eine parlamentarische Initiative fordert indes, dass die Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Dario Pollice 27.09.2022, 13.24 Uhr

«Mein Körper – Meine Wahl»: Die Sexuelle Gesundheit Schweiz und medizinische Fachpersonen fordern, dass die Abtreibung nicht mehr im Strafgesetzbuch verankert ist. (Symbolbild) Keystone

Am 1. Oktober 2002 ist die sogenannte Fristenregelung in Kraft getreten. Seither können Frauen in der Schweiz selber über den Schwangerschaftsabbruch bis in die 12. Woche entscheiden, zu einem späteren Zeitpunkt muss eine Ärztin die Lage beurteilen. Der Einführung der Fristenregelung war ein jahrzehntelanger politischer Kampf der Frauen um das Recht über ihren eigenen Körper vorangegangen.