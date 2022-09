2. SRG-Umfrage: Bundesrat muss bei Verrechnungssteuer zittern

Ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Tamedia und 20 Minuten ihre aktuelle Abstimmungsumfrage. Demnach würden die AHV-Vorlagen mit 56 und 55 Prozent Ja angenommen. «Aufgrund der starken Polarisierung zwischen den Geschlechtern und den linken und bürgerlichen Parteien wird aber die Mobilisierung am Abstimmungssonntag entscheidend sein für den Ausgang der Abstimmungen», heisst es dazu in einer Mitteilung.

Die Ablehnung der Massentierhaltungsinitiative liegt laut dieser Umfrage bei 60 Prozent. In der letzten Umfrage von Tamedia und 20 Minuten hatte die Ablehnung erst 49 Prozent betragen.

Beim Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer sei dagegen der Ja-Stimmen-Anteil auf 40 Prozent gestiegen, die Zustimmung sei mit 48 Prozent jedoch stabil geblieben. (wap)